과천시-경기대 산학협력단, 인공지능 분야 강사 양성 협약 체결

이미지 확대 9일 과천시(시장 신계용, 왼쪽)와 경기대학교 산학협력단(단장 주상현)이 ‘디지털새싹 AI 강사양성 프로그램’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다. (과천시 제공)

경기 과천시와 경기대학교 산학협력단이 9일 ‘디지털새싹 AI 강사양성 프로그램’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다. 교육부 주관의 ‘디지털새싹 사업’과 연계한 협약이다.협약에 따라 과천시는 여성비전센터를 통한 교육생 모집, 교육 장소 제공, 홍보와 행정 지원을 담당한다. 경기대 산학협력단은 교수 인력과 교육 자료를 지원하고, 협력 기관인 와이즈교육을 통해 교육 수료생의 강사 채용과 출강 연계가 이뤄지도록 한다.신계용 과천시장은 “인공지능 분야 전문 강사 양성은 미래 세대에 대한 중요한 투자”라며 “이번 협약을 계기로 지역 인재들이 전문성을 키워 더 큰 무대에서 활약할 수 있도록 과천시가 든든히 뒷받침하겠다”라고 말했다.경기대 산학협력단 주상현 단장은 “과천시와의 협력은 지역 기반의 인공지능 인재 양성 모델을 만드는 중요한 계기”라며 “교육부 디지털새싹 사업 취지에 맞춰 지속 가능한 인공지능 분야 강사 양성에 최선을 다하겠다”라고 강조했다.안승순 기자