수원시, ‘새빛 환경수호자’ 효과 톡톡···운영 한 달 만에 쓰레기 8.3%↓

안승순 기자
수정 2025-09-10 15:06
입력 2025-09-10 15:06
‘새빛 환경수호자’들이 쓰레기 샘플링을 하고 있다. (수원시 제공)
'새빛 환경수호자'들이 쓰레기 샘플링을 하고 있다. (수원시 제공)


수원특례시는 ‘새빛 환경수호자’를 운영 한 달 만에 쓰레기 발생량을 8.3% 줄였다고 10일 밝혔다.

지난 7월 출범한 새빛 환경수호자는 수원시 706개 마을(공동주택 399개소, 일반주택 307개소 쓰레기 배출 거점) 현장에서 쓰레기 증감 여부를 매일 평가한다. 수호자는 환경관리원, 자원관리사, 무단투기 단속원 등 현장 실무자 999명으로 구성됐다.

8월 한 달 동안 수원시에서 발생한 쓰레기는 1만 1106t으로 7월(1만 2117t)보다 8.3%(1011t) 감소했다.

수원시는 지난달부터 오는 12월까지 ‘새빛 시민 1인 1일 쓰레기 30g 감량 챌린지’를 펼치고 있다.

새빛 환경수호자를 홍보하는 스티커를 붙인 수원시 청소차(수원시 제공)
새빛 환경수호자를 홍보하는 스티커를 붙인 수원시 청소차(수원시 제공)


수원시민 123만 명이 하루에 생활 쓰레기 발생량을 30g씩 줄여 올해 총 1만 3516t의 쓰레기를 감량하는 것을 목표로 한다. 1만 3516t은 수원시의 올해 생활폐기물 예상 발생량 13만 5835t의 10%다. 배달 용기 1개, 테이크아웃잔 3개, 라면 봉지 6개가 각각 30g이다.

평가 결과를 바탕으로 내년 1월에 706개 마을의 5%인 36개 마을에 총 1억 원 상당의 인센티브를 제공할 계획이다.
수원시는 올해 1만 3516t 감축을 시작으로, 3년간 연간 쓰레기 예상 발생량의 20%를 감량하는 것을 목표로 설정했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
