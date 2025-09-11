은평구, 추석 맞이 ‘은평사랑상품권’ 90억원 규모로 발행

서울 은평구는 다가오는 추석을 맞아 오는 18일 10시부터 총 90억원 규모의 ‘은평사랑상품권’을 발행한다고 11일 밝혔다.
이번 상품권은 서울페이플러스 모바일 앱을 통해 7% 할인된 금액으로 구매할 수 있다. 1인당 월 구매 한도는 50만원이다. 보유 한도는 최대 150만원이다.
구매한 상품권은 지역 내 은평사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있다. 가맹점 위치는 서울페이플러스 앱을 통해 확인할 수 있다.
앞서 구는 지난 1월 71억원, 3월 35억원 등 총 106억원 규모의 상품권을 발행한 바 있다. 구 관계자는 “상품권 사용률은 벌써 88%를 넘었다”라며 “주민과 소상공인 모두에게 큰 호응을 얻었다”고 설명했다.
구는 이번 상품권 발행이 추석 물가 부담을 완화하고 지역 경제에도 활력을 불어넣을 것으로 기대했다.
김미경 은평구청장은 “상품권은 소상공인에게는 수수료 부담을 덜어주고, 주민에게는 생활 물가 부담을 낮추는 든든한 지원책이 될 것”이라며 “상품권을 활용해 따뜻하고 풍성한 명절을 보내길 바란다”고 말했다.
