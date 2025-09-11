은평구, 추석 맞이 ‘은평사랑상품권’ 90억원 규모로 발행

이미지 확대 서울 은평구의 ‘은평사랑상품권’ 관련 홍보 자료. 은평구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 은평구는 다가오는 추석을 맞아 오는 18일 10시부터 총 90억원 규모의 ‘은평사랑상품권’을 발행한다고 11일 밝혔다.이번 상품권은 서울페이플러스 모바일 앱을 통해 7% 할인된 금액으로 구매할 수 있다. 1인당 월 구매 한도는 50만원이다. 보유 한도는 최대 150만원이다.구매한 상품권은 지역 내 은평사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있다. 가맹점 위치는 서울페이플러스 앱을 통해 확인할 수 있다.앞서 구는 지난 1월 71억원, 3월 35억원 등 총 106억원 규모의 상품권을 발행한 바 있다. 구 관계자는 “상품권 사용률은 벌써 88%를 넘었다”라며 “주민과 소상공인 모두에게 큰 호응을 얻었다”고 설명했다.구는 이번 상품권 발행이 추석 물가 부담을 완화하고 지역 경제에도 활력을 불어넣을 것으로 기대했다.김미경 은평구청장은 “상품권은 소상공인에게는 수수료 부담을 덜어주고, 주민에게는 생활 물가 부담을 낮추는 든든한 지원책이 될 것”이라며 “상품권을 활용해 따뜻하고 풍성한 명절을 보내길 바란다”고 말했다.임태환 기자