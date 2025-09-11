복지 현장 숨은 영웅들, 성북구가 건강 돌본다

이미지 확대 이승로(오른쪽 세 번째) 서울 성북구청장이 지난 8일 구청장실에서 서울척병원과 지역사회보장협의체와 함께 사회복지종사자 의료지원 협약을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다. 성북구 제공

서울 성북구는 최근 서울척병원과 지역사회보장협의체와 함께 사회복지종사자 의료지원 협약을 체결했다고 11일 밝혔다.이번 협약은 제26회 사회복지의 날을 맞아 복지 현장에서 근무하는 사회복지종사자의 건강권을 보장하고자 마련됐다.사회복지종사자는 취약계층을 돌보는 과정에서 높은 업무 강도와 정신적 부담을 겪는다. 하지만 정작 자신의 건강을 관리할 시간과 자원이 부족한 경우가 많다. 이에 현장 종사자 사이에서는 체계적인 건강관리 지원 요구가 꾸준히 제기돼 왔다. 구 사회복지종사자 처우개선위원회 역시 그간 건강권 보장을 꾸준히 논의해 왔다.이번 협약에 따라 구 사회복지종사자는 척병원에서 건강검진과 예방접종 등 의료지원을 받는다. 구는 사회복지종사자의 건강권이 높아지면 지역 주민에게 제공되는 복지 서비스 역시 좋아질 것으로 기대하고 있다.이승로 성북구청장은 “사회복지종사자의 건강권은 개인의 문제를 넘어 지역 복지 체계 전반의 안정성과 직결된다”라며 “이번 협약을 통해 사회복지종사자가 더욱더 건강하고 안전하게 근무할 수 있는 환경을 마련하겠다”고 말했다.한편 구는 사회복지의 날을 기념해 이달 중순 ‘2025 성북 복지·봉사 한마당’을 연다. 행사는 복지 분야 유공자 표창과 공동체 워크숍을 통해 참여자들이 한마음으로 소통하고 격려할 수 있는 자리로 진행된다.임태환 기자