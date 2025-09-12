이천시, 대월·부발권역 시내버스 221번 신설·231번 증차

이미지 확대 이천시 대월부발권역 221번 시내버스 노선도

이미지 확대 이천시 대월부발권역 231번 시내버스 노선도

경기 이천시는 오는 15일부터 221번(GM하이빌~가좌리~이천역) 노선 신설 및 231번(휴먼빌~부발역~효양중고~이천역)노선의 시내버스 1대를 증차 운행한다고 12일 밝혔다.기존 29번 등 4개 노선을 합쳐 신규 221번을 신설해 운행 횟수를 늘렸고, 유사 노선(230번)과의 중복 운행을 최소화함으로써 운행 효율성을 높였다.231번 시내버스는 지난 2025년 4월 7일 자로 신설해 대월면 휴먼빌~성우2단지~부발역~효양중고~제일고~이천시청~이천역으로 운행하였으나, 효양중·고, 이천중, 제일고 등 학생들의 이용 수요가 크게 늘면서 1대를 증차했다.이천시는 10월에는 부발·갈산권역과 백사·신둔권역 학생통학 순환버스 4개 노선을 시범운영한 뒤 2026년 3월에 본격 운행할 예정이다.김경희 이천시장은 “이번 시내버스 노선 개편과 증차는 시민 중심의 교통 환경 조성을 위한 조치이며, 앞으로도 교통 수요를 세밀히 분석하여 효율적이고 안정적인 대중교통 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.안승순 기자