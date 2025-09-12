안성시, 2026년 생활임금 시급 11,460원 확정···최저임금보다 11% 많아

이미지 확대 안성시청사 전경

경기 안성시가 2026년도 생활임금을 11,460원으로 확정했다. 정부가 발표한 내년 최저임금 10,320원보다 1,140원 높다.안성시의 2026년 생활임금은 2025년 생활임금 11,240원 대비 220원(2%)이 오른 금액으로, 월평균 209시간 근무 기준 2,395,140원이다.생활임금 적용대상자는 안성시 소속 근로자 및 출자·출연기관 소속 근로자, 안성시로부터 사무를 위탁받은 기관·단체 또는 업체에 소속된 근로자로 올해와 같다.안성시 노사민정협의회는 “안성시의 재정 여건 및 근로자의 생활 안정, 물가상승률 등을 고려하였고 회의를 통해 다양한 위원들의 의견을 종합하여 결정했다”라고 밝혔다.김보라 안성시장은 “어려운 시의 재정 여건에도 불구하고 근로자들이 최소한의 인간적·문화적 생활이 가능하도록 생활임금을 인상했으며 근로자의 생활 안정에 도움이 될 것으로 기대한다”라고 말했다.생활임금은 저임금 근로자들의 기본 생활 보장을 위해 최저임금 이상 적정 수준으로 지급된다.안승순 기자