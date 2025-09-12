‘2만 원 이상 결제, 1만 원 할인’···과천시-마사회, ‘소상공인 지원 업무협약’ 체결

이미지 확대 과천시(시장 신계용, 오른쪽)와 한국마사회(회장 정기환)가 11일 ‘민생경제회복과 소상공인 지원을 위한 업무 협약’을 체결했다. (과천시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 과천시와 한국마사회가 11일 ‘민생경제 회복과 소상공인 지원을 위한 업무 협약’을 체결했다.협약에 따라 양 기관은 지역 우수 소상공인 발굴·육성과 소비 촉진을 위한 축제 및 지역화폐 캠페인을 공동 추진해 지역경제 활성화에 힘을 모은다.첫 협력 사업으로 오는 19일부터 26일까지 상권 회복 프로젝트 ‘과천 만 원의 행복’ 행사를 진행한다. 전용 사이트(10000happy.co.kr)에서 쿠폰을 발급받아 평일 오후 5시~10시, 주말 오전 7시~오후 10시 사이 지역 내 참여 점포에서 2만 원 이상 결제 시 1만 원을 할인받을 수 있다.또한 오는 20일부터 26일까지 과천공연예술축제 행사장(중앙동), 중앙공원(별양동), 과천스마트케이(갈현동)에서 공동 홍보 부스를 운영한다. 이곳에서는 스마트폰 활용이 어려운 시민을 위한 종이 쿠폰 발급, 참여 방법 안내, 퀴즈 이벤트 등을 통해 지역화폐를 준다.정기환 한국마사회 회장은 “과천시와의 협력으로 소상공인이 힘을 얻을 수 있는 다양한 사회 공헌 사업을 확대하겠다”라며 “앞으로 마사회가 주최하는 축제에서도 과천 상인들이 참여할 수 있는 판매 부스를 운영하는 등 판로 개척에도 적극적으로 이바지하겠다”라고 밝혔다.신계용 과천시장은 “소상공인은 민생경제의 근간이며, 소상공인이 살아야 과천시 경제가 살아난다”라며 “이번 협약과 ‘과천 만 원의 행복’ 행사를 통해 침체한 저녁·주말 상권이 활력을 되찾길 기대한다. 앞으로도 공공기관과 협력해 상생 발전의 토대를 마련하겠다”라고 말했다.안승순 기자