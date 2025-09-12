영등포 신길우성2차·우창아파트 통합 재건축…35층 1212세대 주거단지로 탈바꿈

이미지 확대 서울 영등포구의 신길우성2차·우창아파트 통합 재건축 조감도. 영등포구 제공

서울 영등포구는 신길동 신풍역 인근 신길우성2차아파트와 우창아파트가 통합 재건축되면서 1212세대 규모의 대단지가로 탈바꿈한다고 12일 밝혔다.이번 정비 계획안에 따르면 우성2차(15층 725세대)와 우창아파트(12층 214세대)는 최고 35층, 13개 동, 총 1천212세대의 대규모 아파트 단지로 재탄생한다.여러 아파트 단지를 묶어 추진하는 통합 재건축은 대규모 기반 시설 정비와 주택의 효율적 배치에 유리하고, 규모의 경제로 사업비를 절감할 수 있다는 장점이 있다.대상지는 7호선 신풍역 인근에 있으며, 향후 신안산선이 개통되면 광역 교통 접근성이 강화될 전망이다.해당 정비구역은 사업시행계획 인가 이후 감정평가와 관리처분계획 공람을 진행했으며, 올해 하반기에는 관리처분계획 인가 신청을 목표로 하고 있다.최호권 영등포구청장은 “이번 통합 재건축은 노후 아파트가 쾌적하고 안전한 주거단지로 거듭나는 중요한 전환점”이라며 “특히 두 단지의 통합 재건축임에도 큰 갈등 없이 사업이 원활히 진행되고 있는 점이 의미가 크다”고 말했다. 이어 “앞으로도 재개발, 재건축 사업이 신속하게 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.임태환 기자