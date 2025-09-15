군포시, 학교 4곳과 시설 개방 업무협약···29개교로 확대

이미지 확대 근포시청

경기 군포시는 지난 12일 군포의왕교육지원청 관내 4개 학교와 ‘학교시설 개방을 위한 업무협약’을 추가 체결했다고 밝혔다.군포시는 2023년에 관내 12개 학교를 시작으로 2024년 4개교, 올해 상반기 9개교, 그리고 하반기 4개교까지 지속적인 학교시설 개방 협약을 했다.신규 개방 협약 학교(도장초, 부곡중앙초, 오금초, 군포e비즈니스고) 4곳은 지역 주민을 위해 학교 체육시설을 개방해 시민들의 건강 증진과 지역 공동체 활성화에 기여하게 된다.군포시는 학교시설 개방 활성화를 위해 참여 학교에 ▲공공요금 등 운영비 지원(최대 1천만 원) ▲환경개선사업비 우선 지원 ▲체육관 개방에 따른 개보수 발생 시 보수비(최대 500만 원)를 지원하고 있다.하은호 군포시장은 “학교의 협조 없이는 학교시설 개방이 불가능한 만큼, 학교 측의 부담을 덜고 시민들의 안전한 이용을 보장할 수 있도록, 시에서는 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다”며, “이용자들도 안전 수칙 준수, 청결 유지, 화재 예방 등 책임 있는 사용을 당부드린다.”라고 말했다.안승순 기자