성북구, 19~20일 청년의 날 기념 ‘일자리 박람회’ 연다

이미지 확대 서울 성북구의 ‘청년 일자리박람회’ 포스터. 성북구 제공

서울 성북구는 다가올 청년의 날을 기념해 오는 19일과 20일 성북천 분수광장 일대에서 ‘청년 일자리박람회’(포스터)를 연다고 15일 밝혔다.우선 첫째 날인 19일에는 공개 모의 면접과 취업 특강, 이력서와 자기소개서 첨삭을 주제로 한 일대일 개인 컨설팅 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다. 둘째 날인 20일에는 청년의 날 취지에 맞춰 공연과 체험 중심의 축제가 열린다. 밴드 ‘맥거핀’을 비롯해 고려대와 국민대, 성신여대와 한성대 동아리와 스탠드업 코미디언 ‘금개’가 무대에 오른다.이밖에 구의 청년 정책을 알리는 홍보 부스와 자신과 어울리는 색깔을 확인하는 퍼스널컬러 찾기, 캐리커처와 디퓨저 만들기 등을 체험할 수 있는 부스도 마련된다. 이벤트 부스에선 포토존과 인생네컷, 스탬프 투어와 미니 게임 등 참여형 프로그램도 운영한다.행사는 누구나 현장에서 바로 참여할 수 있다. 다만 모의 면접과 일대일 개인 컨설팅 등의 경우 원하는 멘토와 상담하기 위해선 사전 접수를 해야 한다.이승로 성북구청장은 “청년들이 이틀간 행사를 즐기면서 취업에 대한 자신감과 새로운 인연을 찾길 바란다”라며 “우리 구는 청년이 내딛는 발걸음에 늘 함께하겠다”고 다짐했다.임태환 기자