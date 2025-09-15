대한매일상회 바로가기
동작 지역자활센터, 복지부 주관 ‘2025 성과평가’에서 최우수기관 선정

임태환 기자
임태환 기자
수정 2025-09-15 10:37
입력 2025-09-15 10:37
박일하 서울 동작구청장(앞줄 오른쪽 세 번째)이 지난 2023년 동작지역자활센터 편의점 사업단 현장을 방문해 관계자들을 격려한 후 기념 촬영하고 있다. 동작구 제공
박일하 서울 동작구청장(앞줄 오른쪽 세 번째)이 지난 2023년 동작지역자활센터 편의점 사업단 현장을 방문해 관계자들을 격려한 후 기념 촬영하고 있다. 동작구 제공


서울 동작구의 지역자활센터가 보건복지부 주관 ‘2025 지역자활센터 성과평가’에서 최우수기관으로 선정됐다.

15일 구에 따르면 이번 평가는 전국 228개 지역자활센터를 대상으로 사업실적을 정기 평가해 시설 역량을 강화하고, 참여자들의 자활을 촉진하기 위해 마련됐다.

심사는 ▲참여자 자활역량증진 ▲사업단 운영성과 ▲자활기업 활성화 ▲센터 운영 전문성 ▲지역사회 연계·협력 활성화 등 5개 분야 16개 세부 지표를 기준으로 2023~2024년의 추진 실적을 종합 평가했다.

동작지역자활센터는 사업단 운영 성과와 센터 운영 전문성, 자활기업 활성화 지표에서 높은 점수를 받았다.

지난 2001년 문을 연 동작지역자활센터는 ▲환경관리 ▲카드배송 ▲자원순환 등 13개의 사업단을 통해 관내 저소득층에게 체계적인 자활 서비스를 제공하고 있다. 특히 ‘미태리’(MITALY) 노량진점은 높은 수익률을 기록하며 지난해 4월 자활기업으로 창업했다. 같은 해 8월에는 숭실대점도 문을 열고 꾸준한 매출 상승을 이어가고 있다.

구는 동작지역자활센터가 2012년 보건복지부 성과평가 도입 이후 매회 수상하며 전국 상위 10%의 전문성을 갖춘 기관으로 인정받았다고 설명했다.



박일하 동작구청장은 “동작지역자활센터가 최우수기관으로 선정된 것은 구민 일자리 복지를 위해 달려온 노력의 결실”이라며 “앞으로도 관내 저소득층이 안정적으로 자립할 수 있도록 자활사업을 적극 추진하겠다”고 말했다.

임태환 기자
