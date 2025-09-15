대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

충남 캐릭터 ‘워디·가디’, 하이패스와 결합

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이종익 기자
이종익 기자
수정 2025-09-15 15:56
입력 2025-09-15 15:56
이미지 확대
충남도 대표 관광 홍보 캐릭터인 ‘워디·가디’. 도 제공
충남도 대표 관광 홍보 캐릭터인 ‘워디·가디’. 도 제공


충남도는 한국도로공사 대전충남본부와 ‘2025∼2026 충남 방문의 해’를 기념해 ‘ex-모바일 충전카드’에 부착할 수 있는 홍보용 스티커를 공동 제작했다고 15일 밝혔다.

이번 홍보용 스티커는 하이패스 카드 사용 운전자가 일상에서 자연스럽게 충남 관광을 접할 수 있도록 기획됐다.

스티커에는 충남도 대표 관광 홍보 캐릭터인 ‘워디·가디’와 함께 2025∼2026 충남 방문의 해 문구를 삽입해 친근하고 밝은 이미지로 충남 관광 브랜드를 알린다.

이미지 확대
충남도 대표 관광 홍보 캐릭터인 ‘워디’. 도 제공
충남도 대표 관광 홍보 캐릭터인 ‘워디’. 도 제공


한국도로공사 대전충남본부는 관할 고속도로 영업소와 누리집에서 ex-모바일 충전카드를 신규 신청하는 이용자에게 스티커를 배부할 예정이다.

도 관계자는 “작은 스티커 한 장이지만 도민과 관광객 모두에게 충남을 각인시키는 중요한 매개체가 될 것”이라며 “한국도로공사와 다양한 공동 마케팅을 확대해 나갈 것”이라고 강조했다.



한국도로공사 관계자는 “충남도와 지속 동반자 관계를 통해 고속도로가 지역을 연결하는 통로를 넘어 관광 전반의 연결 통로가 되도록 노력할 것”이라고 말했다.

홍성 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기