“도심에서 피어나는 낙원, ‘한강 무릉도원 축제’ 보러 오세요”

이미지 확대 서울시 ‘2025 한강 무릉도원 축제’ 포스터. 서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시 미래한강본부는 오는 19일부터 28일까지 지역 예술가와 시민이 함께 만드는 ‘2025 한강 무릉도원 축제’를 연다고 16일 밝혔다.이번 축제는 오는 18일 취항을 시작하는 한강버스 압구정 선착장 인근 잠원한강공원을 중심으로 열린다. 주제는 ‘도심에서 피어나는 오늘의 낙원’이다.20일 개막식에선 강남심포니오케스트라와 태권도 퍼포먼스 공연과 함께 화려한 불꽃놀이가 펼쳐질 예정이다. 주말인 27일과 28일에는 퓨전 국악과 탈춤 비보잉 등이 준비돼 있다. 모든 공연은 무료로 관람할 수 있다.현장에는 ‘무릉도원’을 주제로 다섯 가지 테마 공간이 마련된다. 화려한 조명으로 꾸며진 대형 게이트인 ‘도원의 문’과 놀이형 빛 조형물이 가득한 ‘달빛 비원’, 수공예 체험장인 ‘도원 공방’과 오브제처럼 아름다운 무대 ‘풍류마을’, 전통놀이를 즐길 수 있는 ‘시간 여행형 놀이존’ 등이다.이밖에 평일 오후 5시부터 10시 사이에는 버스킹 공연도 열릴 예정이다.박진영 시 미래한강본부장은 “한강 무릉도원 축제를 통해 가족, 연인, 친구 등과 함께 잊지 못할 가을밤의 추억을 남기길 바란다”고 말했다.임태환 기자