아산시, 유럽평의회 상호문화도시 사무국 관계자 방문 교류

충남 아산시는 유럽평의회(Council of Europe) 상호문화도시(Intercultural Cities, ICC) 프로그램 사무국 관계자 등이 15~17일까지 아산시를 방문한다고 16일 밝혔다.이번 방문은 아산시가 지난해 8월 6일 유럽평의회 상호문화도시 프로그램 회원도시로 공식 가입 이후 첫 번째 공식 교류다.방문단은 상호문화도시 사무국 책임자 및 전문가로 구성됐다.이들은 시청 실무진 및 관계기관과 간담회를 갖고 △상호문화 접근방식·프로그램 소개 △상호문화도시 지수 분석 결과 △타 도시 우수사례 △유럽평의회 자문 공유 △현장 방문 등을 추진한다.김범수 부시장은 “유럽평의회 첫 공식 방문은 아산시가 국제사회와 포용의 가치를 함께 나누는 출발점이 될 것”이라며 “모든 시민이 존중받고 어울리는 상호문화도시로 발전하도록 노력하겠다”고 말했다.상호문화도시 프로그램은 유럽평의회가 2008년부터 운영해온 대표적인 도시정책 네트워크로, 다양성을 사회적 갈등 요인이 아닌 도시 발전의 자산으로 삼아 포용적이고 지속 가능한 도시 모델을 확립하는 것을 목표로 한다.현재 유럽과 미주 등 전 세계 150여 개 도시가 참여 중이다.아산 이종익 기자