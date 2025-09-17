대한매일상회 바로가기
영등포구, ‘메낙골 공원’ 가로막던 해군 폐관사 철거키로

임태환 기자
임태환 기자
수정 2025-09-17 10:14
입력 2025-09-17 10:14
이미지 확대
최호권 서울 영등포구청장. 영등포구 제공
최호권 서울 영등포구청장. 영등포구 제공


서울 영등포구는 신길동 ‘메낙골 공원’ 부지 일대에 수십 년간 방치돼 있던 해군 폐관사를 철거한다고 17일 밝혔다.

철거 대상은 내무대, 위병소, 창고 등 해군 유휴시설 5개동이다. 구 관계자는 “내달 중 해체 허가가 완료된다면 내년 2월까지 철거를 완료할 계획”이라며 “80여년간 지연된 공원 조성이 전환점을 맞게 됐다”고 설명했다.

앞서 메낙골 부지(약 4만 5660㎡)는 1940년 공원 시설로 결정된 바 있다. 하지만 오랜 시간 해군부대와 서울지방병무청이 점유하면서 공원 시설 지정이 해제됐다.

구는 주민들의 숙원을 풀기 위해 서울시와 관계 기관 등과 협의를 이어왔다. 그 결과 2020년에 지구단위계획구역으로 새로 지정하고, 이후 ‘메낙골 지구단위계획’도 확정했다.

이 과정에서 최호권 영등포구청장의 소통 능력이 빛을 봤다. 그는 지난 3월 서울지방병무청장을 직접 만나 주민 요구사항을 전달하는 등 신속한 사업 추진에 나섰다.
thumbnail - 배너

최 구청장은 “폐관사 철거 후 임시 보행로를 마련해 구민 불편을 최소화할 것”이라며 “하루빨리 메낙골을 주민에게 돌려줄 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 강조했다.

임태환 기자
