안성시 ‘新 야간경제 활성화 사업’, 시민행복·지역경제 다 잡았다

7주간 누적 참여 인원 8만여 명, 문화 향유 확대·지역 상권 활발

도서관·장마당 축제·야외 수영장·영화 상영 등 “프로그램 多· 즐거움 多”

안성사랑카드·배달특급 매출 ‘껑충’… 민생 안정·소비 진작 ‘톡톡’

이미지 확대 지난 8월 30일에 열린 ‘안성 장마당 축제’ 현장(안성시 제공)

이미지 확대 안성 밤마실 열대야 in 청소년 야장(안성시 제공)

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 안성시는 올여름 추진한 ‘신 야간경제 활성화 사업’이 시민 행복과 지역경제 활성화라는 두 가지 성과를 거뒀다고 평가했다.‘오늘, 안성 밤마실 어떠세요?’라는 테마로 진행된 ‘신야간경제활성화 사업’은 지난 7월 14일부터 8월 31일까지 7주간 공공시설 야간 개방, 문화·체육 이벤트, 전통시장 축제, 소비 촉진 정책 등을 아우르며 도시 전 지역에 새로운 야간경제 모델을 선보였다.행사 기간 8만 1천 명 이상이 시설 이용과 이벤트 등에 참여했고, 시민 생활 반경 확대와 소비 촉진 효과를 거뒀다. 안성시는 사업 기간 관내 도서관, 문화 시설 등 30여 개 공공시설을 야간에도 개방했다.공도도서관(6천4백여명)을 찾는 시민이 가장 많았고, 중앙도서관(2천7백여명), 안성맞춤공감센터(2천1백여명), 진사도서관(1천9백여명), 안성미디어센터(1천2백여명) 등의 순으로 인기를 끌었다.이와 함께 시는 지역민들의 화합과 휴식을 위한 30여 야간 이벤트를 진행해 무더운 여름을 이겨내는 특별한 시간을 선사했다. 8월 30일에 열린 ‘안성 장마당 축제’에는 하루 동안 1만 명이 찾아 단일 행사로는 최고 흥행을 기록했다. 장마당 축제는 어울림 마당과 놀이마당, 먹거리마당, 홍보마당 등 총 4개 섹션으로 구성해 각종 공연과 스탬프투어, 전통시장 먹거리 부스, 식사 공간 등을 운영한 결과, 축제장 인근 상점가와 전통시장은 평일 대비 2배 이상의 매출을 올렸다.안성시는 지역화폐 ‘안성사랑카드’와 공공배달앱 ‘배달특급’을 연계한 소비 촉진 정책도 추진했다. 안성사랑카드는 7~8월 두 달간 충전 한도를 월 200만 원, 인센티브를 7%로 올리고, 오후 5시부터 자정까지 결제금액의 10% 캐시백을 지원했다.이 같은 지원에 힘입어 지역화폐는 7~8월 두 달간 약 268억 원(7월 122억8천만 원, 8월 145억2천만 원)의 매출로 지난해 같은 기간보다 2배 이상 늘었고, 공공배달앱 ‘배달특급’도 주문 3만 건, 거래액 9억 4천만 원을 돌파했다.김보라 시장은 “이번 신야간경제활성화 사업은 시민의 문화 향유 기회를 넓히고 지역 상권에 활력을 불어넣은 의미 있는 성과를 달성했다”며, “앞으로도 시민 의견과 사후 데이터를 바탕으로 야간경제를 지속적으로 발전시켜 안성의 낮과 밤이 모두 활력이 넘칠 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자