‘은행 계좌 없어도 산재 보상금 받는다’···경기도 건의로 노동부 지침 마련

이미지 확대 경기도이민사회통합지원센터 ‘다양성소통조정위원회’ 회의 장면(경기도 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도가 은행 계좌가 없어 산재 보상금을 받지 못한 이주민이 현금으로 보상받을 수 있도록 고용노동부의 산업재해보상보험 제도개선을 끌어냈다.18일 경기도에 따르면 고용노동부가 지난 4일 ‘계좌 개설이 불가능한 경우 예외적으로 현금 지급이 가능하다’라는 지침을 마련해 이를 건의한 도에 알렸다.이에 따라 보상금을 받지 못할뻔했던 아프리카 출신 A씨가 근로복지공단 안산지사에서 장해보상금 전액을 현금으로 받았다.A씨는 지난해 3월 안산시의 한 제조업 공장에서 근무하던 중 왼쪽 발을 크게 다쳐 근로복지공단으로부터 장해등급 판정을 받고 400여만 원의 보상금을 받게 됐다. 하지만 본인 명의의 은행 계좌가 없다는 이유로 수개월 동안 보상금을 받지 못했었다.해당 사례를 접수한 경기도이민사회통합지원센터는 ‘다양성소통조정위원회’를 통해 고용노동부에 현금 수령이 가능하도록 건의했다.‘산업재해보상보험법 시행령’에는 ‘보험급여를 계좌로 이체할 수 없을 때는 현금 지급이 가능하다’는 규정이 명시돼 있지만, 그동안 근로복지공단은 고용노동부 지침 부재를 이유로 현금 지급을 거부해 왔다.최정규 다양성소통조정위원장은 “늦었지만 현금 지급을 위한 지침이 마련돼 다행”이라며 “앞으로도 현장에서 발생하는 이주민 관련 제도적 공백을 적극 보완해야 한다”라고 말했다.경기도이민사회통합지원센터의 다양성소통조정위원회는 내외국인 주민 간 갈등을 해결하고 민원 사각지대를 줄이기 위한 기구로, 공공기관·시민단체·전문가 등 14명으로 구성돼 있다.안승순 기자