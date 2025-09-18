과천시, 첨단산업·종합병원 담은 ‘막계동 개발계획’ 시민설명회 개최

이미지 확대 ‘과천지구 막계동 특별계획구역 개발’ 조감도

과천시는 오는 23일 오후 7시, 시민회관 대극장에서 ‘과천지구 막계동 특별계획구역 개발사업 시민설명회’를 개최한다고 18일 밝혔다.과천시는 과천지구 내 막계동 특별계획구역(면적 108,333㎡) 역세권 부지에 종합의료시설을 포함한 첨단산업 융복합 클러스터를 조성하는 사업을 추진 중이며, 지난달 아주대학교병원 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다.아주대병원 컨소시엄은 사업계획서에 막계동 특별계획구역에 종합병원 건립과 함께 첨단산업 및 헬스케어 시설, 문화·상업시설이 복합된 미래형 도시 클러스터를 조성하는 방안을 제안했다.설명회에는 아주대병원 컨소시엄 관계자들이 참석해 사업계획의 주요 내용, 추진 일정, 기대 효과 등 사업 내용 전반을 시민들에게 직접 설명할 예정이다.설명회 주요 내용은 ▲종합병원 설립 계획 및 병상 수급 방안 ▲첨단산업 유치 및 일자리 창출 전략 ▲환경·친환경 설계 요소 및 지속 가능한 개발 계획 ▲지역 상권 및 의료 인프라 개선 효과 등이다.신계용 과천시장은 “이번 시민설명회는 병원 유치를 포함한 개발사업의 핵심을 시민께 직접 설명하고, 시민 의견을 수렴하여 향후 계획에 반영하는 의미 있는 자리”라며, “우선협상대상자로 선정된 컨소시엄과의 협의 과정에서도 과천시가 지향하는 사업방향이 충실히 반영되도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.안승순 기자