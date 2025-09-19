경기도, ‘용인 반도체클러스터 변경 심의’·‘김포 양촌2산단 조성안’ 통과

용인 반도체클러스터 - 용적률(350→490%), 건축물 높이 제한 120m→150m

김포 양촌2 일반산단 - 21만㎡ 규모, 녹지율 19.8% 친환경 단지 개발

이미지 확대 경기도청 전경

경기도는 18일 산업단지계획심의위원회를 열어 용인 반도체클러스터 일반산업단지 변경안과 김포 양촌2 일반산업단지 조성안을 각각 통과시켰다고 19일 밝혔다.용인 반도체클러스터 일반산업단지는 용인시 처인구 원삼면 일대에 추진 중인 산업단지로 국가 핵심전략산업인 반도체의 글로벌 경쟁력 강화와 공급망 안정화를 위해 확장이 필요했다. 용적률은 기존 350%에서 490%로 올렸고 건축물 높이 제한도 120m에서 150m로 완화했다. 생산시설 확장이 가능해짐에 따라 증가하는 클린룸 수요에 대응하고, 공정 효율성을 높여 매출 증대와 일자리 창출로 이어질 것으로 기대된다.양촌2 일반산업단지는 김포 골드밸리 내 2028년 준공을 목표로 조성되는 21만㎡ 규모의 중소형 산단이다. 19.8%의 녹지율과 멸종위기종인 금개구리 서식지 조성을 통해 산업과 생태의 조화를 이루는 새로운 산단 모델이다. 분산된 중소공장을 집적화해 생산·물류 효율성을 높이고, 서북부 지역 균형발전의 거점으로 자리매김함과 동시에 중소기업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화가 기대된다.정두석 경기도 경제실장은 “경기도의 산단계획심의는 단순한 승인 절차가 아니라 기업의 투자 타이밍을 지켜주는 동시에 도민의 안전과 환경을 지키는 장치”라며 “용인 반도체클러스터와 김포 양촌2 산단의 신속한 처리는 민선 8기 적극행정의 결실로, 투자·일자리·지역 상생의 선순환을 더욱 가속하겠다”라고 말했다.안승순 기자