용인시, ‘우리 고장 국가유산 활용사업’ 국가유산청 공모 3건 선정···국비 1.94억 확보

이미지 확대 용인시 처인성을 중심으로 고려시대 용인 역사를 이해하는 ‘생생국가 유산’ 참여 모습(용인시 제공)

용인특례시는 국가유산청이 주관한 ‘2026년 우리 고장 국가유산 활용사업’ 공모에 3건이 선정됐다고 19일 밝혔다.‘우리고장 국가유산 활용사업’은 전국의 문화유산, 자연유산, 무형유산에 담긴 가치를 교육·문화·관광 콘텐츠로 개발해 국민에게 제공하고, 지역 활성화를 위한 국가유산청 공모사업이다.선정된 용인시 사업은 ▲처인성을 중심으로 고려시대 용인 역사를 이해하는 ‘생생국가유산’ ▲음애 이자 선생 고택에서 선비의 삶을 체험하는 ‘고택·종갓집 활용사업’ ▲포은 정몽주와 정암 조광조 등 용인을 대표하는 인물을 알리는 ‘향교·서원 활용사업’이다.용인시는 3건의 공모사업 선정으로 국비 1억 9400만 원 등 총 4억 8500만 원의 사업비를 확정했다. 이는 2025년 대비 1억 원 늘어난 규모다.이상일 시장은 “용인의 대표 문화유산이 국가유산청 공모사업에 선정돼 시민들이 용인의 역사와 전통에 대해 더 많이 체험하고, 더 깊이 생각할 기회가 마련됐다고 본다”며 “시는 용인의 소중한 문화유산을 적극 보존하고 계승하는 노력을 통해 시민들의 문화적 자긍심을 높이고, 지역 관광 활성화에도 기여하도록 힘쓰겠다”라고 말했다.안승순 기자