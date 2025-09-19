가축 경매도 스마트폰으로…논산·계룡 스마트 가축경매시장 개소

이미지 확대

충남 논산 가축시장에서 스마트폰으로 전자경매가 가능해졌다. 농가가 시장에 직접 오지 않더라도 스마트폰을 활용해 경매에 참여할 수 있다.충남도는 19일 논산시 부적면에서 ‘논산·계룡축협 스마트 가축경매시장’ 준공식을 개최했다.준공한 스마트 가축경매시장은 도비와 시비, 자부담 등 40억원을 투입해 논산시 부적면 2만 9933㎡ 용지에 건축면적 2990㎡ 2동으로 조성했다. 계류 규모는 큰 소 100두와 송아지 364두 등 464두다.스마트 경매 시스템과 관리 설비를 구축해 가축 유통 과정 효율성을 높였다.스마트 경매 시스템은 출하 한우 정보를 확인은 물론, 경매 참여까지 스마트폰으로 가능하다. 경매 실황을 스마트폰으로 중계, 농가와 매수인 모두 가축시장에 가지 않고 집에서도 경매에 참여할 수 있다.도는 공주와 예산에 이어 세 번째 스마트 가축경매시장을 확보했다.도 관계자는 “이번 가축경매시장은 단순한 시설을 넘어 지역 축산업 지속 가능 발전과 현대화를 위한 전환점이 될 것”이라며 “축산 유통 혁신과 농가 소득 증대를 위해 노력하겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자