경기도, 팹리스 기업 시제품 실증 지원···최대 5천만 원

경기도가 팹리스(반도체 설계 전문) 기업의 기술 검증과 사업화를 지원하기 위해 ‘경기도 팹리스 수요연계 양산지원 사업’의 시제품 실증지원 과제를 10월 24일까지 모집한다.시제품 실증지원 과제는 도내 팹리스 기업이 보유한 혁신 기술과 제품을 실제 수요기업이나 테스트베드 환경에서 검증할 수 있도록 지원하는 사업이다.지원 대상은 경기도에 소재한 사업경력 1년 이상의 중소·중견 팹리스 기업으로 총 7개 기업을 선정할 계획이다. 일부 자부담 조건으로 과제당 최대 5천만 원을 지원한다.인공지능(AI), 자율주행차, 사물인터넷(IoT) 등 반도체 설계를 통해 제품을 제조하는 모든 분야가 가능하지만, 기술성숙도(TRL) 7단계 이상의 과제만 지원할 수 있다.박민경 경기도 반도체산업과장은 “실증 지원은 팹리스 기업이 기술력을 시장에서 직접 검증받고 매출로 이어질 수 있는 중요한 발판”이라며 “도내 팹리스 기업이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원사업을 마련하였으니 많은 참여를 바란다”라고 말했다.공모 선정 결과는 전문가 평가를 거쳐 11월에 최종 결정된다.안승순 기자