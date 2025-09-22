수원시, ‘외국어 간판→한글 간판’ 교체 최대 200만 원 지원

이미지 확대

수원특례시가 10월 10일까지 ‘시민참여 간판개선 보조금 지원사업(아름다운 한글 간판 만들기)’에 참여할 사업자를 추가 모집한다.‘기존 외국어 간판 한글 표기 간판으로 교체’, ‘외국어 간판에 한글 표기명 덧붙이기’를 지원하는 사업이다. 모집 대상은 한글 표기 없이 외국어 간판만 있는 업소로 총 18개소 안팎을 선정한다.선정된 업소당 최대 200만 원까지 보조금(자기부담금 20% 이상 포함)을 받을 수 있다.같은 건물 업소가 동시에 신청하면 가산점을 받고, 소규모 점포(영세 소상공인)는 우선 지원한다.참여를 원하는 사업자는 옥외광고 사업자에게 견적과 디자인 안을 의뢰한 뒤 신청 서류를 작성해 전자우편(gwanggo@korea.kr)으로 제출해야 한다.수원시 관계자는 “광고물을 올바르게 표시하고, 한글의 아름다움을 널리 알리고자 마련한 사업”이라며 “소상공인들이 적극적으로 사업에 참여하길 바란다”라고 말했다.안승순 기자