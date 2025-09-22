제29회 이천 햇사레 장호원복숭아축제 ‘풍성한 결실’, 사흘간 9만7천 명 찾아

이미지 확대 제29회 햇사레 장호원복숭아축제 현장(이천시 제공)

‘풍성한 결실! 장호원 황도와 함께~’라는 주제로 지난 9월 19일부터 22일까지 사흘간 열린 제29회 햇사레 장호원복숭아축제에 9만7천여 명이 찾았다.축제 기간 17,180박스(약 5.5억 원)를 팔아 ‘햇사레 장호원복숭아’의 우수성을 널리 알렸고 고품질 농·특산물을 시중보다 저렴한 가격에 판매하면서 관광객과 농가 모두가 만족하는 축제가 됐다.올해 축제에서는 체험, 판매, 공연 등 총 70여 개 프로그램이 운영되면서 다양한 볼거리와 즐길 거리를 제공했다. 특히 가족 단위 관람객을 위한 체험형 부스, 복숭아를 활용한 간식 판매 등이 큰 관심을 끌었었고, ‘KBS 전국노래자랑–이천시편’ 녹화가 진행돼 축제 분위기를 한층 더 고조시켰다.김경희 이천시장은 “폭염과 고온 속에서도 맛 좋은 복숭아를 생산해 축제를 준비해 주신 과수 농가의 노고에 깊이 감사드린다”라며 “앞으로도 장호원 복숭아의 위상을 더욱 널리 알릴 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자