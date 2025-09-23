군포시 송정복합체육센터, 2025년 최우수 장애인 친화 공공 체육시설 선정

이미지 확대 군포송정복합체육센터(군포시 제공)

경기 군포시(시장 하은호)는 대한장애인체육회와 문화체육관광부가 추진하는 ‘2025년 우수 장애인 체육시설-장애인 친화 체육시설 선정 사업’에서 송정복합체육센터(군포시 도마교동 소재)가 ‘최우수’ 평가를 받았다고 23일 밝혔다.‘2025 우수 장애인 체육시설-장애인 친화 체육시설 선정 사업’은 기존 공공체육시설의 장애인 친화성 제고와 우수 장애인체육시설 운영사례 정보 공유로 체육시설에 대한 장애인 접근성 및 이용환경 개선을 위해 추진됐다.지난해 9월 정식 개관한 송정복합체육센터는 ▲장애인프로그램 개설 ▲장애인 이용 편의 ▲안전 강화 및 인증 취득 ▲장애인스포츠강좌이용권 가맹 및 프로그램 제공 등 장애인들도 불편과 차별 없이 이용할 수 있는 시설을 목표로 깊이 있는 설계와 존중을 기반으로 한 운영하고 있다.최우수 장애인 친화 체육시설 인증 동판 및 표창 수여식은 11월 중 개최될 예정이며 군포시는 문화체육부 장관상을 받는다.하은호 군포시장은 “송정복합체육센터의 최우수 장애인 친화 공공 체육시설 선정은 시설을 운영하고 관리하는 직원들의 노력과 장애인들을 향한 배려 정신이 빚어낸 성과”라며 “앞으로도 장애인, 비장애인 구분 없이 함께 어울리며 쾌적하게 이용할 수 있도록 시설 운영 및 개선에 최선을 다하겠다”라고 말했다.안승순 기자