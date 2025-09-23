대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

김성제 의왕시장 “육아는 사회의 몫, 아이 키우기 좋은 도시 만들 것”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2025-09-23 14:22
입력 2025-09-23 14:21
이미지 확대
21일 김성제 의왕시장이 오전커뮤니티센터에서 열린 ‘2025년 육아나눔터 가족 총출동! 놀러가(家)’ 행사에 참석해 인사말을 하고 있다. (의왕시 제공)
21일 김성제 의왕시장이 오전커뮤니티센터에서 열린 ‘2025년 육아나눔터 가족 총출동! 놀러가(家)’ 행사에 참석해 인사말을 하고 있다. (의왕시 제공)


경기 의왕시가족센터는 지난 21일 오전커뮤니티센터에서 육아나눔터 이용자 가정을 초청해 ‘2025년 육아나눔터 가족 총출동! 놀러가(家)’ 행사를 열었다.

김성제 의왕시장과 김학기 의왕시의회 의장, 영유아부터 초등학생 자녀와 보호자 등 400여 명이 참여한 가운데 진행된 행사는 뮤지컬 ‘라이트형제’ 관람, 새활용 놀이터 체험, 세계 문화 체험 등 다채로운 프로그램이 이어졌다.

또한, 육아나눔터와 품앗이 활동에 대한 소개와 보호자들이 사전에 제출한 양육 감정 기록 전시가 진행돼, 육아나눔터 이용 부모들 간의 공감과 소통의 장이 마련됐다.

김성제 시장은 “육아는 부모 혼자만의 몫이 아닌 우리 사회 모두가 함께 나누어야 할 소중한 책임”이라며, “앞으로도 아이 키우기 좋은 도시 의왕을 만들기 위해 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.


thumbnail - 배너

한편, 의왕시가족센터는 관내 6개 동에 육아나눔터를 운영 중이며, 공동육아 모임, 라떼파파(아빠양육) 프로그램, 가족상담 서비스, 다문화가정 지원, 아이돌봄 서비스 등 다양한 가족 지원 사업을 펼치고 있다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기