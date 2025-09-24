경기도 177만 가구 ‘나 혼자 산다’…전체 31.7%, 매년 최고치 갈아 치워

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도 1인 가구가 전체 가구 중 31.7%인 177만 가구에 이른 것으로 나타났으며, 1인 가구 수는 2020년부터 매년 전국 최고치를 갈아 치우고 있다.경기도는 이러한 내용을 담은 ‘2025 경기도 1인 가구 통계’를 24일 발표했다.통계청에서 발표한 인구주택총조사와 여성가족부의 가족실태조사, 경기도의 사회조사 등 총 6종의 다양한 통계를 바탕으로 1인 가구 현황을 ▲인구·가구 ▲주거 ▲소득 등 8개 분야로 재분류한 자료다.경기도의 1인 가구 수는 전년(171만) 대비 약 6만 가구가 증가한 177만 가구로 집계돼 전체 559만 중 31.7%를 차지한다. 경기도의 1인 가구 수와 비중은 매년 증가세를 보이고 있고, 전국 1인 가구의 22.1%가 경기도에 거주하는 것으로 조사됐다. 1인 가구 수는 2020년 서울시를 넘어서 이후 매년 전국 1위를 기록하고 있다.시군별로는 수원(10.4%), 성남(7.6%), 고양(7.3%), 화성(7.0%), 용인(6.2%) 등 인구 상위 5개 시에 1인 가구가 집중됐고, 시군별 전체 가구 대비 1인 가구 비율은 가평(39.4%), 연천(38.9%), 동두천(38.0%)이 높았다. 반면 과천(17.4%), 의왕(23.8%), 남양주(25.8%)는 상대적으로 낮은 비율을 보였다.지난해 기준 1인 가구 월평균 가구소득은 ▲100만 원 미만 26.0% ▲100만~200만 원 19.7% ▲200만~300만 원 22.3% ▲300만~400만 원 16.6% ▲400만~500만 원 7.0% ▲500만 원 이상 8.6%였다. 200만 원 미만이 45.7%로, 2023년(48.8%) 대비 3.1%p 감소했다.2024년 기준 1인 가구의 주거 면적은 40~60㎡ 이하(36.0%), 20~40㎡(25.5%), 60~85㎡(23.9%) 등의 순으로, 1인 가구의 66.7%는 60㎡ 이하에 거주했다.한편 경기도는 1인 가구를 위해 ‘2025년 경기도 1인 가구 지원 시행계획’을 수립, 9천615억 원을 투입해 1인 가구 병원 안심동행 사업, 1인 가구 지원사업, 1인 가구 자유주제 제안사업 등 41개 과제를 추진 중이다.안승순 기자