대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

경기도, 노후 경유 차 폐차 후 전기·수소차 구매하면 100만 원

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2025-09-25 08:27
입력 2025-09-25 08:27
이미지 확대
경기도청 전경
경기도청 전경


경기도가 배출가스 4~5등급 노후 경유차를 폐차하고 전기·수소 승용차 또는 화물차를 구매하는 도민에 100만 원의 보조금을 지원한다.

경기도는 올해 총 3억 5천만 원의 예산을 투입해 노후 경유차의 친환경차 전환을 유도하고 있다.

경기도에서는 상반기 약 1만1,793대의 4~5등급 노후 경유 차가 폐차됐고, 올해 노후 경유차 350대의 친환경차 전환을 추진하고 있다.

보조금 신청은 가까운 전기·수소차 제작사나 수입사 대리점에서 차를 산 뒤, 구매지원 신청서를 작성·제출하면 된다.

보조금은 신청순에 따라 지급되며, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.

정한규 경기도 첨단모빌리티산업과장은 “친환경차 보급 확대는 미세먼지와 온실가스 저감을 통한 쾌적한 대기환경 조성과 탄소중립 실현에 중요한 과제”라며 “노후 경유 차 폐차와 연계한 지원을 통해 대기환경 개선 효과를 극대화하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기