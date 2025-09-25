은평구, 1인 가구 안전 돌봄 서비스 ‘안녕, 은빛SOL메이트’ 참여자 모집

이미지 확대 서울 은평구의 1인 가구 안전돌봄 서비스 ‘안녕, 은빛SOL메이트’ 관련 포스터. 은평구 제공

서울 은평구는 1인 가구 안전돌봄 서비스 ‘안녕, 은빛SOL메이트’ 참여자를 모집한다고 25일 밝혔다.이 사업은 1인 가구의 사회적 고립을 예방하고자 마련됐다. 전국 최초로 애플리케이션을 기반으로 한 안부 확인과 참여형 콘텐츠 등을 운영한다.모집 대상은 기준 중위소득 150% 이하인 중장년 1인 가구와 자립준비 청년이다.참여자는 안부 확인과 위기 신호 모니터링 등 안전돌봄서비스를 제공받는다. 이는 일정 시간 휴대전화를 사용하지 않으면 보호자 등 비상연락망으로 알람이 발송돼 위기 상황에 신속히 대응할 수 있는 체계다.또한 참여자는 식사 기록, 걷기, 소통게시판 등에 참여해 최대 5만 포인트를 지급받을 수 있다. 포인트는 1포인트당 1원으로 전환해 은평사랑상품권으로 사용할 수 있다. 구는 이를 통해 참여자의 자기돌봄 습관 형성과 지역경제 활성화 효과를 동시에 기대하고 있다.안녕, 은빛SOL메이트는 구와 취약계층 안전돌봄 전문기업인 ㈜밀이 공동 개발한 앱이다. 민간의 기술과 자원을 활용해 공공서비스의 품질을 높인 민관 협력 우수사례다.신청은 온라인 전용 링크와 QR코드를 통해 하거나 주소지 동주민센터에서 오프라인으로 할 수 있다. 참여자로 선정되면 스마트폰에 앱을 설치하고 최초 로그인 시 사회적 고립 위험 실태조사를 1회 받는다. 서비스는 현재 안드로이드 운영체제 먼저 제공하며, 아이폰 운영체제(iOS) 버전도 개발 중이다.김미경 은평구청장은 “1인 가구는 외로움과 고립에 취약하고 관계 형성에도 어려움을 겪는다”며 “이번 사업이 자기돌봄을 강화하고 사회적 체력을 회복하는 데 큰 도움이 되기를 바란다”고 말했다.임태환 기자