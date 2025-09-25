“책 읽는 성북구 숲속으로 놀러와!”…‘무민’의 특별한 초대

이미지 확대 이승로(왼쪽) 서울 성북구청장이 오동근린공원 물빛정원에서 열린 ‘책이 있어 가장 행복한 숲’ 행사에서 기념 촬영을 하고 있다. 성북구 제공

서울 성북구와 성북문화재단은 지난 21일 오동근린공원 물빛정원에서 ‘책이 있어 가장 행복한 숲’ 행사를 진행했다고 25일 밝혔다.독서의 달을 맞아 열린 이번 행사에는 핀란드 대표 캐릭터 ‘무민’을 주제로 한 ‘핀란드 그림책전, 무민의 숲’이 운영됐다. 그림책을 통해 핀란드 문화를 체험하고 무민 컬러링 부스에서 참여형 활동을 즐길 수 있어 관람객 모두에게 특별한 독서 문화 경험을 제공했다.여기에 숲속 퓨전국악 공연과 다양한 문화예술 프로그램으로 주민들에게 특별한 독서·문화 경험을 선사했다. 원활한 행사를 위해 주한핀란드대사관과 국립어린이청소년도서관이 협력했다.이승로 성북구청장은 “이번 행사를 통해 많은 관람객이 핀란드의 책 문화 생태계를 경험할 수 있었다. 앞으로도 도서관과 공원을 연결한 성북의 독창적인 독서 문화 확산에 힘쓰겠다”고 말했다.한편 무민의 숲 행사는 내달 31일까지 운영된다. 구는 내달 17일부터 26일까지 매주 금요일부터 일요일에 길빛근린공원 일대에서 하반기 ‘서울야외도서관 책 읽는 성북’을 열 계획이다.임태환 기자