안성시, 2025 남사당 바우덕이 축제 기간 ‘무료 셔틀버스’ 운행

이미지 확대

경기 안성시는 2025 남사당 바우덕이 축제장(안성맞춤랜드)을 오가는 6개 노선의 무료 셔틀버스를 운행한다.바우덕이 축제 기간인 10월 9일부터 12일까지 나흘간 올해 새롭게 추가된 공도읍 노선 등 6개 노선의 총 32대의 셔틀버스가 운행된다.한경국립대학교 노선은 중앙로, 봉산 로터리, 종합버스터미널 등을 거쳐 바우덕이 축제장(동문)에 도착하며 오전 9시 30분부터 오후 10시까지 하루 140회 운행된다.안성맞춤아트홀 노선은 오전 9시 50분부터 오후 10시까지 하루 50회가 운행되는데, 봉산 로터리와 안성 터미널 등을 거쳐 축제장(동문)에 도착한다. 안성맞춤 종합운동장에서 축제장(동문)으로 가는 노선은 오전 9시 50분부터 오후 10시까지 하루 120회가 운행된다.또한, 보개면 행정복지센터에서 축제장(동문)으로 가는 노선은 오전 9시 50분부터 오후 10시까지, 하루 40회가 운행되고, 새롭게 도입된 공도읍 노선은 오전 9시 20분부터 오후 10시까지 하루 60회 운행된다. 새 노선은 공도읍 행정복지센터와 금호어울림 아파트, 부영아파트, 대림동산 입구, 중앙대 등을 거쳐 축제장에 도착한다.안성시는 축제장 동문과 노상주차장 등을 순환하는 내부 노선도 마련했다. 또 교통통제소 운영과 안전요원 배치, 주차장 안내방송, 유튜브를 통한 교통상황 실시간 중계 등 관람객의 원활한 진입과 편의를 지원할 계획이다.김보라 안성시장은 “올해 바우덕이 축제는 관람객의 편안함과 안전을 최우선으로 고려해 무료 셔틀버스를 준비했으니, 많은 이용을 부탁드린다”며 “어느 해 보다 성공적인 축제가 될 수 있도록 대중교통을 비롯한 다양한 분야에서 최선의 노력을 다하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자