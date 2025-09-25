김성제 의왕시장 “장애인과 가족이 행복한 삶 살도록 지원 아끼지 않겠다”

이미지 확대 24일 김성제 의왕시장(앞줄 왼쪽 네 번째)이 장애인가족지원센터 개소 10주년 기념행사에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다.(의왕시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 의왕시는 장애인가족지원센터 개소 10주년을 맞아 9월 24일 의왕시장애인가족지원센터 3층 교육실에서 기념행사를 개최했다.김성제 의왕시장과 시도의원, 장애인 가족 등 100여 명이 참석한 열린 이날 행사에서는 센터의 지난 10년간 장애인 가족들과 함께한 여정을 돌아보고, 새로운 도약을 다짐했다.의왕시장애인가족지원센터는 지난 2015년 개소 이후 장애인 가족의 돌봄 부담 경감과 가족관계 회복을 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있다.김성제 의왕시장은 “앞으로 의왕시장애인가족지원센터가 장애인 가족의 어려움을 보듬고 가족의 기능을 돕는 전문기관의 역할을 지금처럼 잘 수행해 주길 바란다”며 “시에서도 장애인과 가족들이 행복한 삶을 영위할 수 있도록 관련 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.안승순 기자