대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

김성제 의왕시장 “장애인과 가족이 행복한 삶 살도록 지원 아끼지 않겠다”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2025-09-25 13:50
입력 2025-09-25 13:50
의왕시장애인가족지원센터 개소 10주년 기념행사 개최

이미지 확대
24일 김성제 의왕시장(앞줄 왼쪽 네 번째)이 장애인가족지원센터 개소 10주년 기념행사에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다.(의왕시 제공)
24일 김성제 의왕시장(앞줄 왼쪽 네 번째)이 장애인가족지원센터 개소 10주년 기념행사에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다.(의왕시 제공)


경기 의왕시는 장애인가족지원센터 개소 10주년을 맞아 9월 24일 의왕시장애인가족지원센터 3층 교육실에서 기념행사를 개최했다.

김성제 의왕시장과 시도의원, 장애인 가족 등 100여 명이 참석한 열린 이날 행사에서는 센터의 지난 10년간 장애인 가족들과 함께한 여정을 돌아보고, 새로운 도약을 다짐했다.

의왕시장애인가족지원센터는 지난 2015년 개소 이후 장애인 가족의 돌봄 부담 경감과 가족관계 회복을 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있다.



김성제 의왕시장은 “앞으로 의왕시장애인가족지원센터가 장애인 가족의 어려움을 보듬고 가족의 기능을 돕는 전문기관의 역할을 지금처럼 잘 수행해 주길 바란다”며 “시에서도 장애인과 가족들이 행복한 삶을 영위할 수 있도록 관련 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기