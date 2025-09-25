화성특례시, 경기도 최초 ‘부패방지경영시스템’ 인증

이미지 확대 25일 정명근 화성특례시장이 황은주 한국경영인증원 대표이사로부터 부패방지경영시스템 인증서를 전달받고 기념 촬영을 하고 있다. (화성시 제공)

화성특례시(시장 정명근)가 경기도 내 기초 지자체 최초로 ‘부패방지경영시스템(ISO37001)’ 인증을 받았다고 25일 밝혔다.부패방지경영시스템(ISO37001)은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 부패방지경영시스템에 관한 국제 표준으로, 조직 내 부패 발생 가능성을 사전에 파악해 체계적으로 통제·예방할 수 있도록 정책, 절차, 내부통제 시스템을 규범화한 것이다.화성시는 조직의 부패 발생 가능성을 낮추기 위해 위험 요소들을 원천 제거하기 위한 다양한 정책을 추진하며, 글로벌 부패 방지 표준을 충족한 선도 도시가 됐다.화성시는 앞서 ▲부패 방지 방침의 수립 ▲부패 방지 경영시스템 매뉴얼 및 절차서 수립 ▲부서별 내부 심사원 교육 ▲부서별·업무별 부패 유발 요소 식별 ▲부패 통제수단 마련 ▲부패방지 목표 설정 등을 추진해 왔다.특히, 올해 초 ‘2025년도 청렴도 향상 종합추진계획’을 수립하고 ▲「더 청렴」 협의체 개최 ▲상호 존중 및 청렴 실천 선언식 개최 ▲청렴 이음 챌린지 운영 등 다각적인 청렴 시책을 추진해 공직 내 반부패 문화를 확산했다.정명근 화성시장은 “부패방지경영시스템 인증은 시민들과의 신뢰를 더욱 강화하고 부패 없는 행정을 구현하기 위한 중요한 첫걸음”이라며, “화성특례시가 청렴 선도 도시로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 시스템을 점검하고 투명하고 청렴한 시정을 위해 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자