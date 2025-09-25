화성특례시, 경기도 최초 ‘부패방지경영시스템’ 인증

화성특례시(시장 정명근)가 경기도 내 기초 지자체 최초로 ‘부패방지경영시스템(ISO37001)’ 인증을 받았다고 25일 밝혔다.
부패방지경영시스템(ISO37001)은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 부패방지경영시스템에 관한 국제 표준으로, 조직 내 부패 발생 가능성을 사전에 파악해 체계적으로 통제·예방할 수 있도록 정책, 절차, 내부통제 시스템을 규범화한 것이다.
화성시는 조직의 부패 발생 가능성을 낮추기 위해 위험 요소들을 원천 제거하기 위한 다양한 정책을 추진하며, 글로벌 부패 방지 표준을 충족한 선도 도시가 됐다.
화성시는 앞서 ▲부패 방지 방침의 수립 ▲부패 방지 경영시스템 매뉴얼 및 절차서 수립 ▲부서별 내부 심사원 교육 ▲부서별·업무별 부패 유발 요소 식별 ▲부패 통제수단 마련 ▲부패방지 목표 설정 등을 추진해 왔다.
특히, 올해 초 ‘2025년도 청렴도 향상 종합추진계획’을 수립하고 ▲「더 청렴」 협의체 개최 ▲상호 존중 및 청렴 실천 선언식 개최 ▲청렴 이음 챌린지 운영 등 다각적인 청렴 시책을 추진해 공직 내 반부패 문화를 확산했다.
정명근 화성시장은 “부패방지경영시스템 인증은 시민들과의 신뢰를 더욱 강화하고 부패 없는 행정을 구현하기 위한 중요한 첫걸음”이라며, “화성특례시가 청렴 선도 도시로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 시스템을 점검하고 투명하고 청렴한 시정을 위해 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
안승순 기자
