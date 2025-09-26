대한매일상회 바로가기
온 가족이 함께 즐기는 특별한 축제… ‘강북 꿈꾸는 놀이터’ 내달 18일 열린다

임태환 기자
수정 2025-09-26 15:48
입력 2025-09-26 15:48
이미지 확대
강북 꿈꾸는 놀이터 행사 포스터
서울 강북문화재단은 내달 18일 강북문화예술회관 광장에서 문화의 날을 맞아 세대 간 소통과 가족 간 유대감을 다질 수 있는 체험형 축제 ‘강북 꿈꾸는 놀이터’를 연다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 ‘함께하는 가족’을 주제로 한다. 행사장에서는 참여형 포토존 ‘우리 가족을 소개합니다’, 미로를 탐험하며 희망 키워드를 찾는 ‘꿈 미로 탐험’, 키워드를 활용한 ‘꿈 팔찌 만들기’, 모자에 소망을 표현하는 ‘소망 모자’ 등 다채로운 예술 놀이를 만날 수 있다. 어린이 타투 체험, 삐에로 풍선 아트, 농구놀이 등도 마련돼 축제 분위기를 더할 예정이다.

사전 예약은 강북문화재단 누리집에서 내달 15일까지 가능하다. 사전 예약자에게는 가족의 추억을 담을 수 있는 포토부스 1회 이용권이 제공된다.

서강석 강북문화재단 대표이사는 “이번 행사는 가족 모두가 주인공이 되는 축제로, 일상 속 다양한 문화예술 프로그램을 통해 서로를 이해하고 가족 간 유대감을 더욱 깊게 느낄 수 있는 따뜻한 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.

임태환 기자
