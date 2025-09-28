‘대중교통 기대하라더니’…한강버스 결국 한 달 동안 못 탄다

이미지 확대 서울 여의도 선착장으로 향하는 한강버스의 모습. 서울시 제공

말도 많고 탈도 많은 서울 한강버스가 결국 열흘 만에 운항을 중단한다. 정식 운항 후 잇따라 고장이 나 승객들이 불편을 겪자 ‘무승객 시범 운항’으로 전환한 것이다.서울시는 29일부터 약 한 달간 한강버스 승객 탑승을 일시 중단한다고 28일 밝혔다.시 관계자는 “한강버스 운항 초기에 최적화를 하는 과정에서 기술과 전기적 미세 결함 등이 발생했다”라며 “즉시 조치했지만, 장기적으로 승객 안전을 보장하고 안정적인 운항을 위해 시범 운항 기간을 갖기로 했다”고 설명했다.앞서 시는 이날 당초 4척 운영 중인 선박을 하루동안 2척으로 축소 운영한다고 밝힌 바 있다. 출항 준비 과정에서 정비 필요 사항이 발견됐기 때문이다. 지난 18일 정식 운항 시작 후 한강버스 고장은 이번이 네 번째다.무승객 시범 운항은 기존과 동일하게 양방향 7회씩 하루 총 14회다. 현재 운항 시간표 그대로 실제와 동일한 조건으로 반복 운항한다.시는 시범 운항을 통해 선박별로 운항 데이터를 축적하고, 그 결과를 운항 품질 개선에 활용할 계획이다. 또한 폭우와 폭염 등 각종 상황에 맞춰 선박과 인력 대응 전략도 높이기로 했다.시는 시범 운항 종료 후 하이브리드·전기 선박을 추가 투입해 배차 간격을 단축하고 운항 시작 시각도 앞당겨 시민 편의를 높일 예정이다. 이미 한강버스 정기권을 구매한 시민에게는 5000원을 환불조치 한다.박진영 시 미래한강본부장은 “체계적이고 철저한 시범 운항을 통해 한강버스가 서울을 대표하는 수상 교통수단으로 거듭나도록 하겠다”고 말했다.임태환 기자