국정자원 화재에 서울시 재난대책본부 가동…“시민 불편 최소화”

이미지 확대 27일 대전 유성구 국가정보자원관리원(국정자원)에서 소방대원이 불에 탄 배터리를 옮기고 있다. 전날 정부 전산시스템이 있는 국정자원에서 무정전·전원 장치(UPS)용 리튬이온 배터리 화재가 발생해 정부 전산 서비스가 대규모로 마비됐다. 연합뉴스

서울시는 국가정보자원관리원 화재로 일부 전산 시스템이 중단된 데 따른 시민 불편을 최소화하고자 오세훈 시장을 본부장으로 한 재난안전대책본부를 27일부터 가동 중이라고 28일 밝혔다.시에 따르면 이번 화재로 시 전체 411개 전산시스템 중 대시민서비스 38개, 내부 시스템 26개 등 총 64개가 중단 또는 일부 기능을 제대로 못하고 있다.시는 국가정보자원 화재 즉시 450명의 전담 인력으로 구성된 ‘상시 장애 대응 체계’를 가동해 장애 현황을 파악했다. 또한 시 대표 홈페이지와 SNS, 120다산콜에서 시민들에게 장애 현황을 안내했다.현재까지 화재로 영향을 받은 주민등록·복지·청년·교통 등 대시민 서비스 38건 중 27건은 수기 접수, 대체 인증, 직접 입력 등을 활용해 시민들에게 피해가 없도록 운영 준비를 마쳤다.나머지 서비스도 조속히 복구할 수 있도록 총력을 다하고 있다.이와 관련해 시는 이날 오전 11시 자치구 부구청장회의를 열고 복구가 지연될 경우를 대비한 민원 현장 대응 방안을 논의했다.이날 회의에서 시는 주민센터와 구청 민원실을 찾는 시민이 불편을 겪지 않도록 홈페이지 등에 안내문을 상세하게 게시하고 민원창구를 통해 직원들이 자세하게 설명해 달라고 요청했다.수기 접수, 알림톡 안내 등 대체 수단 실제 현장에서 차질 없이 작동하는지 점검할 것을 당부했다.아울러 시는 이날 오전 열린 중앙재난안전대책본부 회의에서도 조속한 복구와 시민 불편 해소를 위해 피해 현황 및 복구 일정의 신속 공유, 인증체계 다변화, 수기 문서 접수처 운영, 하도급 대금의 한시적 수기 지급 허용 등을 정부에 건의했다.신분증 본인 확인서·지문인식 시스템이 모두 불가능한 상황에서 인감증명서를 발급할 경우 문제점이 개선될 수 있는 점, 민생회복 소비쿠폰 관련 불편 사항을 미리 안내해야 한다는 점 등도 추가 건의할 예정이다.오세훈 시장은 “화재로 인한 전산 장애는 시민 생활과 직결되는 중대한 문제”라며 “시민 불편을 최소화하기 위해 가용 자원을 모두 동원해 대응 체계를 가동하고 정부와도 협력해 서비스 정상화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.임태환 기자