“높이 15m 미끄럼틀 타고 놀아볼까”…동작구청 추석 맞아 테마파크로 변신

이미지 확대 서울 동작구 신청사에 설치된 15m 높이의 초대형 미끄럼틀. 동작구 제공

서울 동작구 신청사가 추석을 맞아 테마파크로 변신한다.29일 구에 따르면 구는 추석을 맞아 신청사를 ▲놀거리(PLAY) ▲먹거리(EAT) ▲즐길 거리(JOY)로 꾸밀 예정이다. 구민과 방문객에게 색다른 명절 분위기를 선사하기 위해서다. 운영 기간은 내달 3일부터 9일까지다. 다만 추석 당일은 운영하지 않는다.먼저 놀거리는 신청사 중정에 설치된 높이 15m의 초대형 미끄럼틀(슬라이드)이다. 운영을 시작한 지 20일 만에 6000여명이 다녀갈 정도로 이미 시민들에게 큰 인기를 얻고 있다. 미끄럼틀은 1호기(길이 35m)의 경우 키 120cm 이상, 7세 이상이라면 누구나 탈 수 있다. 2호기(길이 19m)는 키 110cm 이상일 경우 보호 장비를 착용한 후 안전요원 관리하에 무료로 이용할 수 있다. 오전 11시부터 오후 8시까지 매시 정각 20분간 탈 수 있다. 점심 시간에는 탑승할 수 없다.방문객을 위한 먹거리는 지하 1층과 지상 1층에서 오전 11시부터 오후 7시까지 운영한다. 지역 내 유명 떡집 등 소상공인과 새마을회가 참여하는 간식·음료 부스가 마련되고, 동작행정타운플라자에 입점한 일부 점포도 음식 등을 판매한다.즐길 거리는 테마형 놀이터 형태로 지하 1층에 조성된다. 대형 윷놀이·제기차기·투호 등 전통 놀이는 물론 토이존(영유아용 블록, 색칠놀이 등)과 체험 부스(떡메치기, 달고나 만들기)에서 가족 단위 놀이도 즐길 수 있다.박일하 동작구청장은 “올 추석은 구청 신청사에서 가족과 함께 즐겁게 시간을 보내며, 명절의 새로운 추억을 만들길 바란다”며 “구청이 삶의 일부가 되고, 이웃 같은 구청이 될 수 있도록 앞으로 신청사를 생활 속 휴식·문화 거점으로 키워 나가겠다”고 말했다.한편 구는 지난 28일까지 ‘신청사 슬라이드 네이밍 & 안전수트 디자인 아이디어 공모전’을 진행했다. 접수된 구민 아이디어를 반영해 슬라이드를 더욱 안전하고 매력적인 명소로 발전시킬 계획이다.임태환 기자