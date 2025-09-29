의왕두레농악, 제66회 한국민속예술제 ‘우수상’

이미지 확대 경기 의왕시의 고유 농악인 “의왕두레농악”이 제66회 한국민속예술제에서 우수상을 받았다. (의왕시 제공)

경기 의왕시의 고유 농악인 “의왕두레농악”이 제66회 한국민속예술제에서 우수상을 받았다.문화체육관광부, 충청북도 영동군이 공동 주최하고 전통공연예술진흥재단이 주관해 지난 9월 26일부터 28일까지 충북 영동군에서 민속예술제는 일반부와 청소년부로 나뉘어 진행됐다. 일반부에서는 전국 21개 지자체 대표팀이 참가했다.의왕두레농악은 농악 특유의 힘찬 가락과 흥겨운 춤사위, 해학이 담긴 다양한 이야기 연출로 관람객들의 인기를 끌었으며, 두레농악이 지닌 공동체적 협동 정신과 풍년을 기원하는 의미를 무대에 담아내 높은 평가를 받았다. 의왕시에서는 120명의 시민 응원단이 함께했다.이동수 의왕문화원장은 “지역 고유의 두레농악을 발굴하고 계승하는 과정이 쉽지 않았지만, 시민들과 함께 지켜온 노력이 전국 무대에서 인정받아 매우 뜻깊다”며, “앞으로도 후대에 전승될 수 있도록 보존과 교육에 최선을 다하겠다”라고 말했다.김성제 의왕시장도 “시민들과 함께 만들어 온 의왕두레농악이 전국에서 큰 성과를 거두며 시의 위상을 높여 자랑스럽다”며, “앞으로도 지역 전통문화의 발전을 위해 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자