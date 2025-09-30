대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

김철수 한적 회장, 103세 이산가족에 추석 선물

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-09-30 01:02
입력 2025-09-30 01:02
이미지 확대
김철수 한적 회장, 103세 이산가족에 추석 선물
김철수 한적 회장, 103세 이산가족에 추석 선물 김철수(왼쪽) 대한적십자사 회장이 29일 서울에 거주하는 103세의 미상봉 이산가족 박창학 어르신을 방문, 추석 선물을 전달하고 있다.
연합뉴스


김철수(왼쪽) 대한적십자사 회장이 29일 서울에 거주하는 103세의 미상봉 이산가족 박창학 어르신을 방문, 추석 선물을 전달하고 있다.

연합뉴스
2025-09-30 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기