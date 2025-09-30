서울Pn 지방자치 김철수 한적 회장, 103세 이산가족에 추석 선물 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/2025/09/30/20250930023011 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-30 01:02 입력 2025-09-30 01:02 이미지 확대 김철수 한적 회장, 103세 이산가족에 추석 선물 김철수(왼쪽) 대한적십자사 회장이 29일 서울에 거주하는 103세의 미상봉 이산가족 박창학 어르신을 방문, 추석 선물을 전달하고 있다.연합뉴스 김철수(왼쪽) 대한적십자사 회장이 29일 서울에 거주하는 103세의 미상봉 이산가족 박창학 어르신을 방문, 추석 선물을 전달하고 있다. 연합뉴스 2025-09-30 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지