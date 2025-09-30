이미지 확대 김철수 한적 회장, 103세 이산가족에 추석 선물 김철수(왼쪽) 대한적십자사 회장이 29일 서울에 거주하는 103세의 미상봉 이산가족 박창학 어르신을 방문, 추석 선물을 전달하고 있다.

연합뉴스

2025-09-30 23면

