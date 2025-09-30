대한매일상회 바로가기
‘자연을 품은 도심 속 맨발 걷기 명소’···의왕시, 부곡동 장안마을 황톳길 개장

안승순 기자
수정 2025-09-30 14:34
입력 2025-09-30 14:34
김성제 시장 “가족, 이웃과 자연을 함께 누리는 따뜻한 쉼터 되길”

이미지 확대
김성제 의왕시장과 시민들이 29일 개장한 ‘장안마을 황톳길’을 걷고 있다. (의왕시 제공)
경기 의왕시 부곡동 ‘장안마을 황톳길’이 개장했다.

29일 열린 개장식에는 김성제 의왕시장, 도의원 등 주요 내빈과 지역 사회단체장, 주민 등 200여 명이 참석해 황톳길 걷기 체험을 함께했다.

‘장안마을 황톳길’은 폭 2.5m, 총연장 110m의 순환형 보행로로, 70m 구간에 마사토길이 조성돼 다양한 맨발 걷기 체험이 가능하다. 또한, 황토볼장, 세족장, 신발장 등 이용자를 위한 편의시설이 갖췄다.

의왕시는 자연치유에 대한 사회적 관심이 높아지고, 맨발 걷기가 건강 증진에 효과적인 운동으로 주목받음에 따라, 시민들이 집과 가까운 곳에서 맨발 걷기를 즐길 수 있도록 맨발 길을 늘려왔다. 현재 조성된 22곳의 다양한 맨발 길은 단순한 보행로를 넘어 도심 속 자연 회복 공간으로서 자리 잡았다.

김성제 시장은 “장안마을 황톳길이 가족, 이웃과 자연을 함께 누리는 따뜻한 쉼터가 되기를 바란다”며, “의왕시에 22개소의 다양한 맨발길이 조성되어 있으니, 가까운 맨발 길을 방문해 건강을 다지고 도심 속 여유를 즐겨보시길 바란다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
