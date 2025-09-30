‘자연을 품은 도심 속 맨발 걷기 명소’···의왕시, 부곡동 장안마을 황톳길 개장

이미지 확대 김성제 의왕시장과 시민들이 29일 개장한 ‘장안마을 황톳길’을 걷고 있다. (의왕시 제공)

경기 의왕시 부곡동 ‘장안마을 황톳길’이 개장했다.29일 열린 개장식에는 김성제 의왕시장, 도의원 등 주요 내빈과 지역 사회단체장, 주민 등 200여 명이 참석해 황톳길 걷기 체험을 함께했다.‘장안마을 황톳길’은 폭 2.5m, 총연장 110m의 순환형 보행로로, 70m 구간에 마사토길이 조성돼 다양한 맨발 걷기 체험이 가능하다. 또한, 황토볼장, 세족장, 신발장 등 이용자를 위한 편의시설이 갖췄다.의왕시는 자연치유에 대한 사회적 관심이 높아지고, 맨발 걷기가 건강 증진에 효과적인 운동으로 주목받음에 따라, 시민들이 집과 가까운 곳에서 맨발 걷기를 즐길 수 있도록 맨발 길을 늘려왔다. 현재 조성된 22곳의 다양한 맨발 길은 단순한 보행로를 넘어 도심 속 자연 회복 공간으로서 자리 잡았다.김성제 시장은 “장안마을 황톳길이 가족, 이웃과 자연을 함께 누리는 따뜻한 쉼터가 되기를 바란다”며, “의왕시에 22개소의 다양한 맨발길이 조성되어 있으니, 가까운 맨발 길을 방문해 건강을 다지고 도심 속 여유를 즐겨보시길 바란다”라고 말했다.안승순 기자