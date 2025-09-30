수원에서 첫 소나무재선충병 발생···해당 구역 내 소나무류 이동 통제

이미지 확대 수원시에서 소나무재선충병이 처음 발생한 뒤 경기도는 30일 수원 영흥수목원에서 산림청, 국립산림과학원, 한국임업진흥원, 수원시와 인접 시군인 용인·화성시 등 관계기관이 참여한 긴급 중앙방제대책회의를 열었다. (경기도 제공)

수원특례시에서 소나무재선충병이 처음 발생함에 따라 경기도와 수원시 등이 30일 긴급 중앙방제대책회의를 열어, 대책을 논의했다.경기도에 따르면 지난 26일 수원시 영통구 이의동의 한 아파트 내 소나무 1그루가 소나무재선충병에 걸린 것으로 확인됐다. 수원시에서 소나무재선충병이 발생한 건 처음이다. 도내에서 역대 소나무재선충병이 발생했던 곳은 총 22개 시군이다.소나무재선충병은 소나무를 말라 죽게 만드는 치명적인 시듦병으로 한 번 감염되면 회복할 수 없다. 재선충은 스스로 이동할 수 없으며, 죽은 나무에 서식하던 매개충이 새로운 소나무의 어린 가지를 갉아 먹는 과정에서 나무조직에 침입해 병을 확산시키는 방식으로 전파된다.경기도는 30일 수원 영흥수목원에서 산림청, 국립산림과학원, 한국임업진흥원, 수원시와 인접 시군인 용인·화성시 등 관계기관이 참여한 긴급 중앙방제대책회의를 열어 피해 발생지 반경 2km 이내 행정동을 소나무류 반출금지 구역으로 지정하고 해당 구역 내 소나무류 이동을 통제했다.경기도와 수원시는 지역방제대책본부를 설치하고, 피해목 주변 반경 5km 이내 고사목 전수조사를 통해 감염 의심목은 전량 시료를 채취하고 정밀진단을 실시해 감염이 확인된 경우에는 감염목 제거와 예방나무주사 사업을 병행 추진할 계획이다.이태선 경기도 산림녹지과장은 “이번 수원시 소나무재선충병 신규 발생은 산림 내 집단발생이 아닌 아파트단지 내 조형 소나무 토막나무 발생 상황으로 초기 단계에서 철저한 예찰과 신속한 방제를 통해 재선충병의 확산과 추가 피해가 발생하지 않도록 총력을 다하겠다”라고 말했다.안승순 기자