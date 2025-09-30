“다양한 계층 일자리 창출”, 천안시 ‘장관상’

이미지 확대

충남 천안시는 30일 고용노동부 주최 2025 전국 지방자치단체 일자리대상에서 지역일자리 목표 공시제 부문 장관상을 받았다고 밝혔다.일자리 대상은 고용노동부가 매년 전국 243개 지자체를 대상으로 일자리 정책, 성과 등을 종합적으로 평가하는 일자리 분야 정부 대표 포상이다.시는 지난해 15~64세 고용률 68.6%와 3만 766개 일자리 창출 성과를 기록했다.이번 평가에서 단순한 양적 지표를 넘어 지속가능성과 포용성을 중시해 다양한 계층이 안정적으로 일할 수 있는 환경을 마련한 점에 높은 평가를 받았다.시는 △고품격 문화도시+빵산업 육성 콜라보 ‘빵의도시 천안’ △ 스타트업 허브 도시 구축 ‘미래 유니콘 기업 C-STAR 육성 프로젝트’ △ 천안시일자리종합지원센터 확대 이전을 통한 지역 일자리 컨트롤 타워 역할 강화 △신노년 지속가능한 일자리 상생협력 모델‘시니어동행편의점 1호점’ 등 천안시만의 우수사례를 인정받았다.이미영 천안시 일자리경제과장은 “일자리 정책이 시민 모두의 고용 기회 확대에 기여할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자