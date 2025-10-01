경기도정 평가 ‘긍정 61%’…북부대개발, 100조 투자유치 기대 커

이미지 확대

경기도민 10명 중 6명이 도정 운영을 긍정적으로 평가한 것으로 나타났다.경기도는 지난 9월 10일부터 14일까지 도민 2,000명을 대상으로 실시한 여론조사 결과 도정 긍정 평가는 61%, 부정 평가는 22%로 집계됐다고 1일 밝혔다. 지난 6월 민선 8기 3주년 조사(긍정 58%, 부정 27%)와 비교해 긍정은 3%p 상승하고, 부정은 5%p 하락했다.경기도가 앞으로 중점 추진해야 할 정책 분야로 ▲민생경제(35%) ▲복지·돌봄(26%) ▲교통(24%) 순으로 꼽았고, 이어 ▲청년(21%) ▲주거(18%) ▲균형발전(18%)이었다. 권역별로는 경기북부에서 ‘균형발전’(32%)과 ‘교통’(26%)을, 경기남부는 ‘민생경제’(36%)를 바랐다.경기북부 현안에 대한 북부지역민 1,000명을 대상으로 실시한 여론조사 결과, 73%가 ‘경기북부대개발’ 사업에 관심을 보였고, 79%는 북부지역 발전에 기여할 것이라고 답했다.경기북부대개발의 기대효과로 교통 인프라 개선(60%)이 가장 많았고, 기업 유치 및 일자리(45%), 생활편의시설 확충(45%)이 뒤를 이었다. 다만 ‘불필요한 기관 이전 및 시설 투자로 인한 예산 낭비’(45%), ‘실행력 부족에 따른 사업 지연’(35%), ‘환경 훼손 및 난개발’(29%) 등 우려도 제기됐다. 미군 반환공여지 개발에 대해서는 관심도가 54%로 과반 수준이었으나, 기대감은 68%로 높았다.경기남부지역 도민 1천 명을 대상으로 한 조사에서는 ‘100조 투자유치’에 대한 기대감이 컸다. 남부지역 도민은 투자유치 정책에 대한 인지도는 29%로 낮았으나, 관심도는 61%였고, 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여할 것이라는 응답도 73%로 높았다.김원명 홍보기획관은 “이번 조사를 통해 도정 긍정평가가 확대되고, 경기북부대개발과 100조 투자유치 등 핵심 사업에 대한 도민들의 높은 관심과 기대를 확인했다”며 “앞으로도 민생경제와 균형발전 등 도민들이 가장 필요로 하는 분야에 정책 역량을 집중해, 도민 체감 성과를 알리고 소통을 강화하겠다”고 말했다.이번 조사는 경기도 거주 만 18세 이상 도민 2,000명을 대상으로 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p다.안승순 기자