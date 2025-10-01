대한매일상회 바로가기
안성시, 추석 앞두고 전통시장 활성화를 위한 장보기 행사

안승순 기자
수정 2025-10-01 14:52
입력 2025-10-01 13:42
지난달 30일 추석 명절을 앞두고 김보라 안성시장이 안성중앙시장에서 대목장을 보고 있다. (안성시 제공)
지난달 30일 추석 명절을 앞두고 김보라 안성시장이 안성중앙시장에서 대목장을 보고 있다. (안성시 제공)


경기 안성시가 민족 대명절 추석을 앞두고 지역경제 활성화와 전통시장 상인 지원을 위해 장보기 행사를 가졌다.

행사는 지난달 30일 안성맞춤시장과 안성중앙시장에서 두 차례에 걸쳐 진행됐다. 오전에는 경기지방중소벤처기업청이, 오후에는 안성시가 주관했다.

오전 행사는 경기지방중소벤처기업청 및 중소벤처기업 관련 기관 관계자들이 안성맞춤시장 고객쉼터에서 전통시장 상인들과의 차담회와 함께 10월 개최 예정인 ‘안성남사당바우덕이 축제’ 홍보를 했다.

오후 행사에는 안성시장과 부시장, 국·소장 등 시청 공무원과 소비자교육중앙회 안성시지회 회원들이 안성맞춤시장과 안성중앙시장에서 추석 대목장을 봤다.

김보라 안성시장은 현장 방문을 통해 상인들의 애로사항을 듣고, 지역화폐 및 온누리상품권 사용 활성화를 위한 홍보 활동을 펼쳤다.
김 시장은 “이번 장보기 행사가 전통시장 매출 증대는 물론, 지역경제 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다”며, “앞으로도 다양한 지원과 홍보를 통해 전통시장과 상인들이 더욱 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
