안성시, 추석 앞두고 전통시장 활성화를 위한 장보기 행사

이미지 확대 지난달 30일 추석 명절을 앞두고 김보라 안성시장이 안성중앙시장에서 대목장을 보고 있다. (안성시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 안성시가 민족 대명절 추석을 앞두고 지역경제 활성화와 전통시장 상인 지원을 위해 장보기 행사를 가졌다.행사는 지난달 30일 안성맞춤시장과 안성중앙시장에서 두 차례에 걸쳐 진행됐다. 오전에는 경기지방중소벤처기업청이, 오후에는 안성시가 주관했다.오전 행사는 경기지방중소벤처기업청 및 중소벤처기업 관련 기관 관계자들이 안성맞춤시장 고객쉼터에서 전통시장 상인들과의 차담회와 함께 10월 개최 예정인 ‘안성남사당바우덕이 축제’ 홍보를 했다.오후 행사에는 안성시장과 부시장, 국·소장 등 시청 공무원과 소비자교육중앙회 안성시지회 회원들이 안성맞춤시장과 안성중앙시장에서 추석 대목장을 봤다.김보라 안성시장은 현장 방문을 통해 상인들의 애로사항을 듣고, 지역화폐 및 온누리상품권 사용 활성화를 위한 홍보 활동을 펼쳤다.김 시장은 “이번 장보기 행사가 전통시장 매출 증대는 물론, 지역경제 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다”며, “앞으로도 다양한 지원과 홍보를 통해 전통시장과 상인들이 더욱 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.안승순 기자