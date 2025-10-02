수원특례시, ㈜보령과 민선 8기 22호 투자협약 체결

이미지 확대 2일 수원특례시(시장 이재준 오른쪽)가 ㈜보령(부사장 임종래)과 민선 8기 22호 투자협약을 체결했다. (수원시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

수원특례시가 2일 시청 상황실에서 ㈜보령과 민선 8기 22호 투자협약을 체결했다.협약에 따라 ㈜보령은 광교에 있는 중앙연구소를 확대하고, 적극적으로 투자하기로 했다. 수원시는 중앙연구소 확장이 원활하게 진행될 수 있도록 행정·재정 지원을 한다.㈜보령은 국내 최초 고혈압 신약 ‘카나브’를 비롯해 국민 건강에 필수적인 의약품을 개발, 공급하고 있는 제약사다. 지난해 연결 기준 매출 1조 171억 원으로, 국내 제약사 중 항암제 시장 점유율 1위다.㈜보령 임종래 부사장은 “수원에서 더 발전해서 양질의 일자리를 창출하고, 지역사회에 이바지하는 기업이 될 것”이라며 “이재준 시장님께서 수원을 첨단과학연구도시로 만들겠다고 하셨는데, ㈜보령이 도움이 되도록 노력하겠다”라고 말했다.이재준 수원시장은 “국민에게 친근한 회사인 ㈜보령이 수원에서 세계적인 바이오 기업으로 성장하길 바란다”며 “㈜보령이 꾸준히 성장할 수 있도록, 수원시가 적극적으로 지원하겠다”고 약속했다.이어 “도움이 필요한 부분이 있으면 언제든지 수원시에 요청해 달라”고 덧붙였다.안승순 기자