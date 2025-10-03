안성시, 추석맞이 무연고자·독립항쟁가 기리는 ‘차례’

이미지 확대 추석 명절을 앞두고 2일 안성시추모공원 제례실과 안성 3·1운동기념관 광복사에서 무연고자와 독립항쟁가를 기리는 차례가 진행됐다. (안성시 제공)

추석 명절을 맞아 안성시추모공원 제례실과 안성 3·1운동기념관 광복사에서 무연고자와 독립항쟁가를 기리는 차례가 진행됐다.안성문화원 주관으로 열린 차례에는 김보라 안성시장과 이종우 광복회 안성시지회장, 박석규 문화원장, 문화원 임원 등 30여 명이 참석했다.안성시 추모공원에서 차례를 지내고 봉안담을 찾아 단체 추모를 올린 뒤 안성 3·1운동기념관 광복사로 이동해 독립항쟁가 위패 앞에 차례를 올리고 무명 독립항쟁가비에 참배했다.을사늑약 체결 120년, 광복 80주년을 맞아 안성시는 독립운동의 고장으로서 선열들의 숭고한 정신을 기리고 시민과 함께 역사적 의미를 되새기기 위한 다양한 기념사업을 추진 중이다. 지난 8월에는 광복사에 독립운동가 위패 2위를 추가 봉안해 현재 총 328위의 위패가 모셔져 있다.김보라 시장은 “추석은 가족과 이웃이 함께 풍요를 나누는 명절이지만, 홀로 잠들어 계신 무연고자분들과 조국 독립을 위해 희생하신 독립항쟁가 분들을 잊지 않고 추모하는 것이 우리 모두의 책무”라며 “지역사회와 함께 정을 나누며 누구도 외롭지 않고, 누구도 잊히지 않는 따뜻한 공동체를 만들기 위해 안성시가 앞장서겠다”라고 말했다.안승순 기자