관악구, 어린이 놀이시설 334곳 안전 점검…‘안심 놀이터’ 만든다

이미지 확대 서울 관악구에 있는 어린이 놀이시설을 대상으로 안점 점검을 하는 모습. 관악구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 관악구는 올 하반기 지역 어린이들이 안전한 환경에서 놀이시설을 이용할 수 있도록 안전 점검에 나선다고 9일 밝혔다.점검 대상은 어린이 놀이기구가 설치된 ▲주택단지 204곳 ▲도시공원 84곳 ▲어린이집 32곳 ▲육아종합지원센터 1곳 등 총 334곳이다.앞서 지난달 15일부터 전수 점검을 시작한 구는 이달 중순까지 점검을 완료할 계획이다.점검 항목은 시설물의 이상 유무와 관리주체의 안전 의무 이행 여부 등이다. 미흡한 점이 발견될 경우 현장에서 즉시 시정하거나 기한을 정한 후 개선을 명령해 지속적으로 관리 및 조치할 예정이다.아울러 구는 노후화가 심하거나 이용자가 많은 어린이 놀이시설에 대해선 서울시와 민간 전문가가 함께하는 표본 점검에도 나선다. 이를 통해 어린이 안전 사고를 사전에 막고 안전하고 살기 좋은 도시를 만든다는 방침이다.박준희 관악구청장은 “어린이들이 언제나 안전하게 놀이시설을 이용할 수 있는 환경을 만드는 것이 무엇보다 중요하다”라며 “앞으로도 사전 점검과 상시 모니터링 등을 통해 안전한 놀이 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 힘줘 말했다.김주연 기자