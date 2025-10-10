메뉴
수원시, 무주택 청년·신혼부부 전월세보증금 대출 잔액 이자 1% 지급

안승순 기자
수정 2025-10-10 09:17
입력 2025-10-10 09:17
자녀 있는 신혼부부, 추가 우대금리 적용

수원시 청사 전경
수원시 청사 전경


수원특례시(시장 이재준)가 무주택 청년·신혼부부 가구에 전월세보증금의 대출 이자 일부를 지원하는 ‘청년·신혼 희망터치 보증금 이자지원 사업’으로 296가구에 이자를 지급했다.

수원시는 지난 7~8월 청년·신혼 희망터치 보증금 이자지원 사업 대상자를 모집했고, 411가구가 신청했다. 지원 기준에 적합한 청년 142가구, 신혼부부 154가구 등 296가구를 선정했다.

청년·신혼 희망터치 보증금 이자지원은 수원시에 주민등록을 둔 무주택자 중 금융권에서 전월세보증금 대출을 받은 18~39세 청년, 혼인 신고일로부터 7년 이내인 부부에게 대출잔액의 연 1% 이자를 지원하는 정책이다. 1년에 청년은 최대 50만 원, 신혼부부는 최대 100만 원을 지원한다.

자녀(태아 포함)가 있는 신혼부부 71가구는 추가 우대금리(0.05~0.2%)를 적용했다.
이재준 수원시장은 “청년·신혼 희망터치 보증금 이자지원 사업이 청년과 신혼부부의 주거비 부담을 줄이는 데 도움이 되길 바란다”며 “자녀가 있는 신혼부부 가구는 추가 우대금리를 적용해 출산과 양육을 지원하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
