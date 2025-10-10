이천시, 이천과학고 ‘지역 할당제(지역인재전형)’ 30% 도입 건의

이미지 확대 이천시청 청사 전경

경기 이천시(시장 김경희)는 이천과학고등학교 설립에 맞춰, 신입생 선발 때 지역 할당제(지역인재전형)를 도입해 전체 정원의 30%를 이천 학생들에게 배정해 줄 것을 임태희 경기도교육감에게 건의했다고 밝혔다.오는 2030년 개교를 목표로 추진 중인 이천과학고는 현행 제도상 광역 단위 모집으로만 신입생을 선발하게 돼 있다.이천시의 이번 건의는 과학고 설립에 대한 지역 주민들의 기대에 부응하고 우수 인재의 외부 유출을 막아 지역 교육 경쟁력을 강화하겠다는 취지이다.이천시는 과학고 설립이 단순히 한 학교의 개교를 넘어 지역사회와 함께 성장하는 교육 거점으로 자리매김하고, 지역 할당제 도입으로 지역 학생들의 진학 기회 확대와 지역 전체 교육 수준을 끌어올리는 효과가 있을 것으로 기대한다.김경희 이천시장은 “이천과학고가 성공적으로 자리 잡기 위해서는 지역사회와의 긴밀한 연계가 무엇보다 중요하다.”며, “경기도교육청이 지역인재 전형 도입을 긍정적으로 검토해 주길 바라며, 앞으로도 함께 협력해 미래 인재 양성의 기반을 다져 나가겠다.”라고 밝혔다.안승순 기자