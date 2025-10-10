서울디자인재단, 유엔환경계획과 ‘지속가능한 디자인의 미래’ 협약

이미지 확대 서울디자인재단과 유엔환경계획(UNEP)이 디자인의 미래에 대한 업무협약을 맺은 가운데 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 서울시 제공

서울디자인재단은 유엔환경계획(UNEP)과 지속가능한 디자인의 미래에 대한 업무협약을 맺었다고 10일 밝혔다.지난달 30일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 협약식에는 쉴라 아갈칸 UNEP 산업경제국장, 나카무라 다케히로 UNEP 국제환경기술센터(IETC) 센터장 등이 참석했다. UNEP는 자원 보존을 위해 1973년 설립된 유엔 산하 기구다.3년간 유지되는 이번 협약에는 순환 경제를 위한 디자인 주도형 전환, 역량 개발, 혁신 지원, 정책 대화, 시범 프로젝트·국제협력, 제로 웨이스트·폐기물 관리 등에 공동 대응한다는 내용이 담겼다.또한 교육 프로그램, 연구, 시범 프로젝트도 함께 추진하기로 했다.아갈칸 국장은 “지속 가능한 디자인은 자원 사용과 환경 영향을 줄이면서도 경제를 번영시킬 수 있는 디자인의 힘을 보여줄 것”이라고 말했다.차강희 서울디자인재단 대표이사는 “이번 협약으로 서울은 UNEP와 함께 새로운 도시 디자인 비전을 공유하고, 디자인의 미래 역할을 제시할 것”이라고 강조했다.임태환 기자